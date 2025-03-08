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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:11
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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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