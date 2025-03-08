Azerbaycanlı ressam, Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde 98 yaşındaki kadını resmetti

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde 98 yaşındaki kadını resmetti.

Abdullayev, huzurevi ziyaretinde yaşlılarla sohbet etti, burada yaşayan huzurevinin en yaşlı üyesi Sabriye Pehlivan'ı resmetmek istediğini iletti.

Pehlivan da Abdullayev'e bu jestinden dolayı mutlu olacağını belirtti.

Azerbaycanlı ressam hem huzurevindeki yaşlılarla sohbet etti hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pehlivan'ı resmetti ve huzurevi sakini kadınlara kırmızı gül hediye etti.

Abdullayev, AA muhabirine, kentin değerlerini özel günlerde resmettiğini belirterek, yaşlı kadının resmini açacağı sergide sanatseverlere sunacağını kaydetti.

Bu arada Abdullayev'in çalışma yapılırken çeşitli açılardan çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.