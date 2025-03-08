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        Edirne Valisi Sezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:32
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        Edirne Valisi Sezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında kadınların dünyayı güzelleştirip daha yaşanabilir hale getirdiğini ve insanlığın umudunu yeşerttiğini belirtti.

        Türkiye'nin kadınlara verilen haklarda pek çok ülkeye örnek olduğunu hatırlatan Sezer, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. 'Cennet anaların ayağı altındadır' diyen dinin mensupları olarak, 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya milletlerinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Sezer, Valilik öncülüğünde yapılan çalışmalarla yüzerce kadının meslek sahibi olduğunu ve verilen desteklerin sürdüğünü belirtti.

        Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı çatısı altında il merkezi ve ilçelerde 16 kadın girişim kooperatifi kurulduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünleri 'Edirne Yöresel' markasıyla sanal market ve zincir marketlerde satışa sunduk. Kadınlarımızın üretim yaparak aile bütçesi ve ülke ekonomisine katkı yapacak her türlü projeyi destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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