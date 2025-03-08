Meriç Nehri, büyük kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Meriç Nehri'nin büyük kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk büyük etkinliği olan Türkiye Kürek Şampiyonası'nın Meriç'teki parkurda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şampiyonada Türkiye'nin en iyi sporcularının kürek çektiğini belirten Ertürk, "Bugün ve yarın yapılacak yarışlarla kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonlarımız belli olacak. Başa baş mücadeleler oluyor, izlemesi çok keyifli müsabakalar var." dedi.

Ertürk, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun kürek otoritelerinden tam not aldığına dikkati çekti.

Geçen yıl 4 büyük organizasyonun Edirne'de yapıldığını anımsatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Meriç Parkuru artık hem Dünya Kürek Federasyonu hem de Avrupa Kürek Federasyonu tarafından kabul edilen bir parkur oldu. Ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla meşruiyetini kanıtladı. Geçen yıl test yarışlarını yetiştirememiştik ilk etkinliğimiz büyük bir organizasyon olmuştu. Altından başarıyla kalkmıştık. Artık onlar Meriç Nehri'ne gelmek isteyecekler."

- Meriç Nehri Türk küreğine hizmet ediyor

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba ise Meriç Nehri'nin Türk küreğine başarıyla hizmet ettiğini ifade etti.

Meriç Nehri'nde güzel bir parkur oluşturulduğunu ve ihtiyaç duyulan tesislerin yapıldığını anlatan İba, "Önümüzdeki günlerde milli sporcularımız burada 1,5 ay kamp yapacaklar ve daha sonra dünyanın farklı ülkelerinde katılacakları organizasyonlarda ülkemizi temsil edecekler. Bunların hepsi Meriç'in ürünü olarak kayıtlarda yerini alacak." diye konuştu.