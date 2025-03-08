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        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

        Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:01
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        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
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        Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. gününde kadın ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

        Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri

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