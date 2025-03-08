Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

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