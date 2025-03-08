Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.
Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.
Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. gününde kadın ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
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