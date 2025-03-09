Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor
Edirne'de mera ıslah çalışmaları kapsamında 14 köy merasına 140 ton gübre atıldı.
Edirne'de mera ıslah çalışmaları kapsamında 14 köy merasına 140 ton gübre atıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projesi devam ediyor.
Bu kapsamda il genelinde 14 köy merasına 140 ton kimyevi gübre atıldı, iki köyde ise 800 dekar alanda suni mera kuruldu.
Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesindeki gübre atım çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gübreleme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.
Bayazıt, mera ıslah projelerinin bölgedeki hayvancılık ve tarım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
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