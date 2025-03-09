Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona, bugün yapılacak final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın son günü, erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.

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