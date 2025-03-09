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        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı

        Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:45
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        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı
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        Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın son günü, erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.

        Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları dün ise farklı kategorilerde final yarışları gerçekleştirilmişti.

        Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona, bugün yapılacak final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

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