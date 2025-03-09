Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de devlet desteğiyle kurduğu serasında sebze yetiştiren Şirin Uysal, işini büyütüp aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de devlet desteğiyle kurduğu serasında sebze yetiştiren Şirin Uysal, işini büyütüp aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyor.

        Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan 62 yaşındaki Uysal, sebze yetiştiriciliği konusunda kendisini geliştirmek istedi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek destekler hakkında bilgi alan Uysal, ardından "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması Projesi"ne başvurdu.

        Örtü altı üretimin teşvik edilmesi amacıyla uygulanan projeden bir yıl önce faydalanan Uysal, yüzde 75 hibe desteğiyle evinin yanındaki alana 240 metrekarelik sera kurdu.

        Kurulumun ardından toprağı gübreleyip hemen üretim çalışmalarına başlayan Uysal, yaz aylarında salatalık ve domates yetiştirdi. Kış aylarında marul, dereotu, yeşil soğan, roka ve benzeri sebzeleri üretmeye devam ediyor.

        Uysal'ın yetiştirdiği ürünler eşi tarafından kentteki semt pazarlarında satılıyor.

        - "Enerji doluyum"

        Uysal, AA muhabirine toprakla ilgilenmeyi ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

        Enerjisini topraktan aldığını ve üretim yapmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Uysal, "62 yaşındayım ama 55 yaşında gibi genç hissediyorum. Köyde yaşadığım ve toprakla ilgilendiğim için enerji doluyum." dedi.

        Uysal, sera kurulumu için yaptığı destek başvurusunun kabul olmasıyla üretime başladığını ifade etti.

        Kurulum sürecini heyecanla beklediğini dile getiren Uysal, "İlk serayı kurduk ve hemen üretime başladım. Şimdi bir destek projesi daha var, ona da başvuru yaptım. İnşallah yine destek alırım ve işimi daha da büyütürüm." diye konuştu.

        - "Seracılığı çok tavsiye ederim"

        Uysal, serasında mevsimine göre çeşitli sebzeler yetiştirdiğini ve güzel verim aldığını belirtti.

        Emeğinin karşılığını almanın huzurunu yaşadığını, bir sera daha kurma hayali olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

        "Çok mutluyum. Alın terini ortaya koyduğunda çok güzel para kazanıyorsun. Sadece 'ben bu işi yapacağım' diyeceksin ve çalışacaksın. Seracılığı çok tavsiye ederim. Gençler bu işlere girsin. Allah bereket versin. Bir yılda 4 kez ürün aldım. Bakımını çok iyi yapıyorum, hayvan gübresiyle toprağı destekliyorum. Para kazanmak istiyorsan işinin başında duracaksın. Sabah ilk geldiğim zaman otları temizliyorum. Ekeceğim ürünlere göre hazırlıkları yapıp yetişen ürünleri hasat ediyorum. Şimdi ikinci serayı kurmak için de başvurumu yaptım. Geceleri hep dua ediyorum, rüyalarıma giriyor. 'Allah'ım inşallah çıkar' diyorum. İki serayı da dolduracağım inşallah. Keşke bu işe daha önce başlasaydım diye düşünüyorum. 50 yaşında bu işe başlasaydım çok daha büyük işler başarırdım. Kendime dükkan bile açardım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı
        Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı