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        Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

        Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 13:05
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        Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
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        Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 11 kulüpten 125 sporcu 2 bin metrelik parkurda mücadele etti. Üç gün süren organizasyon, erkekler dümencili 8 çift yarışıyla sona erdi. Bu yarışta Fenerbahçe birinci olurken, Galatasaray ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

        Şampiyonada Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu, Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

        - Ödül töreni düzenlendi

        Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.

        Vali Sezer, yaptığı konuşmada, "Edirne'de 'Balkanların Boğazı' olarak tanımlanan Meriç Nehri'nde harika bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birincileri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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