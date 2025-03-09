Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, 3+1 eğitim sistemi kapsamında Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisi ve Şişecam Otocam Burgaz Tesisleri'nde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Kerman, programa katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a ve İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili’ye de teşekkür etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını birlikte yaşadıklarını söyledi.

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