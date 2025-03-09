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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:18
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Kerman, programa katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a ve İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili’ye de teşekkür etti.

        - Staj yapan öğrencilere ziyaret

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, 3+1 eğitim sistemi kapsamında Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisi ve Şişecam Otocam Burgaz Tesisleri'nde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

        Öğretim elemanları ziyarette öğrencilerin iş süreçlerindeki deneyimlerini yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Öğr. Gör. Emrah Aydın yer aldı.

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