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        Trakya'da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:45
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        Trakya'da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinin hijyen şartları kontrol edildi.

        Ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumlarının kontrol edildiği denetimde, etiket bilgileri ve satış koşulları da detaylı şekilde incelendi.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Kırklareli'nde de ekipler, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kentte gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler kontrol edildi.

        Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşullarını inceleyip, ürünlerin son tüketim tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti.

        Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

        Galeri
        Galeri

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