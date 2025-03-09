Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi

Kupanın heyecanlı yarışlara sahne olduğunu belirten Dinç, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, milli takım seçmelerinin de gerçekleştirildiği uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kupanın üçüncü ve sonu gününde final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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