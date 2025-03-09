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        Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi

        Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:24
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        Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi
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        Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi.

        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.

        Kupanın üçüncü ve sonu gününde final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Organizasyon, final yarışları ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

        Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, milli takım seçmelerinin de gerçekleştirildiği uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Kupanın heyecanlı yarışlara sahne olduğunu belirten Dinç, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

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