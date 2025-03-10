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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:50
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Kunduracılar Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.

        Çarşıda başlatılacak çalışmalar hakkında esnafla fikir alışverişinde bulunan Özcan, "Esnafımızın talep ve önerilerini dinleyerek, daha güzel ve canlı bir çarşı için birlikte hareket etme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Keşan için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Kerman tesislerdeki çalışmaları inceledi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yapımı devam eden işyerleri ve düğün salonunu inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kapalı pazaryeri önüne yapılacak yeni tesislerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        İpsala'nın gelişmesi için durmadan çalıştıklarını belirten Kerman, işyerleri ve düğün salonunun en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

        - Havsa'da üstyapı çalışmaları

        Havsa Belediyesi ekiplerince ilçede üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde istinat betonu döküm işlemi yapan belediye ekipleri bu güzergahta yol ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirdi.

        Ekipler, Varoş Mahallesi'nde kanal temizliği, durak bakım onarım çalışması da yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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