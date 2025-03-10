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        Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'nun hedefi olimpiyatlar

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:39
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        Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'nun hedefi olimpiyatlar
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        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na dikti.

        Meriç Nehri'nde 7-9 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyona katılan Mutlu, 23 yaş altı erkekler tek çifte, dört çifte ve büyükler tek çifte kategorilerinde birincilik elde ederek sezona harika bir başlangıç yaptı.

        7 yıldır kürek sporuyla ilgilenen ve 3 yıl önce milli takıma seçilen Mutlu, 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

        Milli sporcu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılmayı ve kürsüde yer almayı hedefliyor.

        - "Yüksek tempoda çalışıyoruz"

        Cevdet Ege Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvede kalmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

        Kürek sporunun güç ve kondisyon gerektirdiğini dile getiren Mutlu, şunları söyledi:

        "Yılın 10 ayını kamplarda geçiriyoruz. Eve çok sınırlı sürelerde uğruyoruz. Özellikle kış aylarında yoğun bir hazırlık dönemi geçiyor, yüksek tempoda çalışıyoruz. Bu çalışmaların hepsi zorlu ama keyifli oluyor. Milli takım ve kulüp kamplarımız güzel geçiyor."

        Kürek sporunun kendisine çok şey kattığını anlatan Mutlu, "Kürek sporu karakterimi açığa çıkardı. Arkadaşlıklarımı ve yaşamımı inşa etti. Öz güvenimi ve cesaretimi kürek çekerek kazandım. Milli formayı uzun yıllar giymek ve büyük başarılara imza atmak istiyorum." diye konuştu.

        Her sporcunun hayali olan olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

        "Son 2 yıldır 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım inşallah bu yıl da yine birincilik elde etmeyi amaçlıyorum. Milli takımda olmak çok gurur verici. İnsanların bize bakışı, 'milli bir değer' olarak görmeleri ve bunu hissettirmeleri çok güzel. İnsanların bu güzel duyguları beni mutlu ediyor ve yaptığım işi daha çok sevmemi sağlıyor. En büyük hedefim 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Çok hevesliyim. Umarım bunu başarırım."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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