İpsala'nın Kocahıdır köyünde mera ıslahı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında köyün 3 bin 500 dekar merasına 21 ton gübre atıldı.

Kocahıdır köyü muhtarı Sezgin Alyanak, AA muhabirine, çalışmaların meralardaki verimliliği artırarak hayvancılığa destek olacağını kaydetti.

- Kıyafet bağışına tiyatro bileti

Keşan ilçesinde bayramlık kıyafet bağışında bulunan hayırseverlere tiyatro bileti hediye edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 12 yaşına kadar olan çocuklar için bayramlık kıyafet bağışında bulunanlara tiyatro bileti verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanatseverler, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı 'Parça Tesirli Pazarlar' adlı komedi oyununu izleyerek hem keyifli bir akşam geçirecek hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek olma fırsatı yakalayacak. Tiyatro oyunu 15 Mart Cumartesi saat 21.15'te Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda sahnelenecek.

Bilet temin etmek isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak tiyatro biletlerini ücretsiz olarak edinebilirler."