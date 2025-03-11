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        Edirne'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Edirne'de devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:07
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        Edirne'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Edirne’de devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 59 KJ 399 plakalı otomobil, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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