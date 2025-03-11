Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 1500 kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor

HAKAN ŞAHİN - Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazanda Edirne ve Kırklareli'nde her gün 1500 kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor.

Sorumluluk alanındaki iki ilde ramazanın manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşıyor.

Ramazan boyunca Edirne'de 1000, Kırklareli'nde 500 kişiyi iftar sofralarında bir araya getiren bölge müdürlüğü, bu programlarda çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce iftar buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Bu yıl da bölge müdürlüğüne bağlı 2 ilde iftar buluşmalarını organize ettiklerini anlatan Saraç, "Ramazanda muhtaç ailelerimizi ve öğrencilerimizi hazırladığımız iftar sofralarımızda ağırlıyoruz. Ramazanın bereketini bütün insanlarımızla paylaşacağız. Aileleriyle gelen çocuklarımız için de etkinlikler ve hediyelerimiz olacak." dedi.

Vakıfların kadim geleneğini ramazanda da yaşatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Saraç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu yıl iftar sofralarımız 81 ilde kuruluyor. Vakıfların kadim geleneğini yaşatıyoruz. Biz de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Edirne ve Kırklareli'nde her akşam 6 noktada 1500 kişiye iftar veriyoruz. Onlarla beraber ramazan coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

- "Yemeğimizi yiyoruz. Allah razı olsun"

Trakya Üniversitesinde okuyan Türkmenistan vatandaşı Rania Abdulrahim, iftar programlarının öğrenciler için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Dersten çıktıkları için evde yemek yapmaya fırsat bulamadıklarını anlatan Abdulrahim, "Öğrenciyiz, derslerden çıkıyoruz. Vaktimiz pek olmuyor hemen gelip orucumuzu açıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Öğrenci Kardelen Danışman da arkadaşlarıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar sofrasına geldiklerini belirtti.