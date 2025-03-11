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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi tarafından Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" adlı program gerçekleştirildi.

        Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, yaptığı konuşmada, Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde vatanın içinde bulunduğu şartları anlattı.

        Şairin para ödülü konulduğu için başlangıçta İstiklal Marşı yarışmasına katılmak istemediğini belirten Gürgendereli, "Marş kabul edildikten sonra kendisine ayrılan 500 liralık ödülü kadın ve çocuklara mesleki eğitim veren Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. Mehmet Akif milletimizin vatan, bayrak ve özgürlük sevgisini yansıtan bu anlamlı marşı bizlere armağan etti. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dr. Öğr. üyeleri Bülent Atalay ve Seda Çetin de şair ve İstiklal Marşı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

        Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Rifat Gürgendereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - Akın'dan İstiklal Marşı mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin, bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini, vatanı için her türlü fedakarlığı göze alacağını haykıran bir milletin sesi olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın milletin onurunun, direnişinin ve özgürlüğe olan inancının simgesi olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Her mısrasında vatan aşkı, her kelimesinde inanç ve her hecesinde mücadele ruhu vardır. İstiklal Marşı, bağımsızlığımızın simgesi, Cumhuriyetimizin temeli ve bu topraklarda özgürce yaşamanın en güçlü sözüdür. Bu söz yalnızca geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de teminatıdır. Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyerek çağdaş, özgür ve eşit yarınları kurmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bugün bize düşen görev Cumhuriyetimize, demokrasimize ve bağımsızlık mücadelemize sahip çıkmak, bu değerleri daha da yüceltmektir."

        İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104. yıl dönümünü kutlayan Akın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmet Akif Ersoy ve Türk milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

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