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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala'da 1000 aileye ramazan yardımı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:21
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        İpsala'da 1000 aileye ramazan yardımı yapılacak.

        İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kaymakamlık ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

        Kolilerin dağıtımı İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilecek.

        - Belediyeye ait taşınmaz satıldı

        Keşan Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan arsa vasfındaki 10 bin 924 metrekarelik taşınmazın satış ihalesi yapıldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve ihale komisyonu huzurunda yapılan ihaleyi 109 milyon 110 bin lira bedelle Fidan Pen İnşaat Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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