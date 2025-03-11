Edirne Valisi Sezer'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı:

Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, devletin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921’de TBMM'de kabul edilişinin 104. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın tarihte esarete düşmemiş bir milleti boyunduruk altına alma girişimlerine karşı milli vicdanların direnişini simgelediğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"İstiklalimizin ve istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü olarak yazılan İstiklal Marşımız Türk halkının en kıymetli ortak değeridir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.

Bundan dolayıdır ki, İstiklal Marşı'nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."