Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçlerinin, Türkiye Yüzyılı'nda ileriye yol almada itici güç olarak görev aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçlerinin, Türkiye Yüzyılı'nda ileriye yol almada itici güç olarak görev aldığını belirtti.

        Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ülke topraklarının yanı sıra ülke sınırları dışında da görev yapan güvenlik güçlerinin olduğunu söyledi.

        Asker, jandarma ve polisin kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Sezer, "Bugün geldiğimiz noktada çevre ülkelere baktığımız zaman bizim çok güçlü bir orduya, jandarmaya ve emniyete ihtiyacımız olduğunu herkes görüyor, biz de görüyoruz. Güçlü ordu, güçlü devlet demektir. Bugün dünyanın sırat köprüsünden geçtiği bir dönemde Allah'a şükür ülkemizi en iyi şekilde koruyarak bu cenderenin içerisinde, Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu yüzyılda ileriye doğru yol almamızda güvenlik güçlerimiz itici güç olarak rol alıyorlar." diye konuştu.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Personelin önemli başarılara imza attığını aktaran Karaburun, şunları kaydetti:

        "Hırsızlık ve mala karşı suçlar ile kişilere karşı suçlarda kendi kategorimizdeki iller arasında önemli azalma sağladık. Kendi kategorimizdeki iller arasında mala karşı suç oranını bir önceki yıla göre en fazla azaltan ikinci il, kişilere karşı suçlarda da bir önceki yıla göre en fazla azaltan dördüncü il olduk. Her iki kategoride yer alan Türkiye'deki tek il olduk. Bu Sayın Valimizin talimatlarıyla, arkadaşlarımızın alın teriyle olan bir başarıdır. Bununla personelimiz ne kadar övünse azdır. Gerçekten kayda değer bir başarı."

        İftara, Jandarma Genel Komutanlığından Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım ve emniyet personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Edirne'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
        Edirne'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
        Lösemiden ölen veterinerlik fakültesi öğrencisi Çağla'nın adı, kedi evlerin...
        Lösemiden ölen veterinerlik fakültesi öğrencisi Çağla'nın adı, kedi evlerin...
        Edirne Valisi Sezer'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u An...
        Edirne Valisi Sezer'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u An...
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif...
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa