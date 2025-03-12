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        Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası'nda incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:58
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        Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası'nda incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.

        Valilik tarafından yaptırılan serayı gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer'in ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

        Uygulanan projeyle öğrenciler topraktan sofraya üretim sürecini deneyimleyip öğrenme fırsatı elde ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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