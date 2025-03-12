Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası'nda incelemede bulundu

Sezer'in ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.

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