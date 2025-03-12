AK Parti MKYK üyesi Terzioğlu, Edirne'de İl Teşkilatıyla esnaf ziyaretinde bulundu

Vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İba, ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhunu paylaştıklarını belirtti.

Terzioğlu ve İba, esnaf tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı.

Kıyık Caddesi vatandaşlarla bir araya gelen Terzioğlu ve İba, esnafa hayırlı işler diledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Cihad Terzioğlu, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

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