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        Trakya'da toplu yemek üreten iş yerleri denetlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu yemek üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:52
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        Trakya'da toplu yemek üreten iş yerleri denetlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu yemek üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenli gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler ramazan denetimleri kapsamında hazır yemek üreten iş yerlerini denetledi.

        İş yerlerinin hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, işletmelerin teknik koşullarını inceledi.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde toplu yemek ve tabldot yemek üreten iş yerlerini denetledi.

        Ekipler denetimlerde, gıda üretim yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğu, muhafaza şartları ve etiket bilgileri gibi önemli unsurlar gözden geçirilerek mevzuata uymayan gıda işletmeleri hakkında gerekli incelemeleri yaptı.

        Kırklareli'nde de ekipler denetim gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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