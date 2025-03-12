Trakya'da toplu yemek üreten iş yerleri denetlendi

Ekipler denetimlerde, gıda üretim yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğu, muhafaza şartları ve etiket bilgileri gibi önemli unsurlar gözden geçirilerek mevzuata uymayan gıda işletmeleri hakkında gerekli incelemeleri yaptı.

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde toplu yemek ve tabldot yemek üreten iş yerlerini denetledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu yemek üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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