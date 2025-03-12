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        Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:35
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        Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan tarih öğretmeni Ayşegül Değirmencioğlu, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık beyannamesi kazandırmanın yanında yaşantısı, duruşu ve Safahat gibi hala aşılamamış eseriyle gerçek bir İslam münevveri olduğunu söyledi.

        Ersoy'un inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan bir doğruluk timsali olduğunu belirten Değirmencioğlu, "İstiklal Marşı'nı her okuduğumuzda o dizelerde saklı olan milli mücadeleyi, Mustafa Kemal'in kararlılığını ve Mehmet Akif'in vatan sevgisini yeniden hissediyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif'in ruhu şad olsun, İstiklal Marşı'nın 104. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

        Programda, öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı okuma, kompozisyon ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İlkokullar arası "İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma" yarışması birincisi Yüksek Yeşil İlkokulu öğrencisi Zeynep Sevde Soyak, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Öğrencinin İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada davetlilerden bazılarının göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

        Vali Yunus Sezer de öğrencinin marşı okuduğu anı cep telefonuyla kaydetti.

        Tören "Bir Yıldız Bir Hilal, İlelebet İstiklal" adlı oratoryonun seslendirilmesiyle sona erdi.

        Programa 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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