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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:04
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

        Ziyarette, turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

        Soytürk, Kafedzhiyska'ya çalışmalarında başarı diledi.

        Kafedzhiyska da ziyaret dolayısıyla Soytürk'e teşekkür etti.

        - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

        Keşan'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

        Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla süren programda, öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı okuma, kompozisyon ve afiş yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve protokol üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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