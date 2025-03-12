Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla süren programda, öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı okuma, kompozisyon ve afiş yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafedzhiyska da ziyaret dolayısıyla Soytürk'e teşekkür etti.

Ziyarette, turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

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