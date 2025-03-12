Edirne'de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen programda YTB Başkanı Abdullah Eren iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Ali Mehmed Kur'an-ı Kerim, Yunanistan'ın İskeçe şehrinden gelen İsmail Veli de ezanı okudu.

İftarın ardından Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden gelen üniversite öğrencisi Sabir Salai ise yemek duası yaptırdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, konuşmasında yaşananlara bakıldığında dünyanın adeta yörüngesinden çıktığını söyledi.

Her gün farklı bir coğrafyada kargaşa ve istikrarsızlıkla karşı karşıya kalındığını belirten Sezer, "Bu istikrarsızlık hemen hemen bütün ülkeleri etkilemeye başladı. Önümüzdeki yüzyıla biz 'huzur ve barış yüzyılı' diyoruz. Ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun temellerini atma ve bu noktada çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir istikrar adası olması ve kardeş ülkelere de gönül coğrafyamıza da mutluluk, huzur ve barış getirme noktasında yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Geleceğin emanet edildiği gençlerin kendini iyi yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, uluslararası öğrencilerin kurdukları dostlukları kendi ülkelerinde de devam ettireceğini belirtti.

YTB'yi çalışmalarından dolayı tebrik eden Sezer, Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrencilere de başarı diledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edirne'nin ve Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

YTB'nin dünya çapında faaliyetler yaptığını anlatan Hatipler, "YTB'ye üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 150'ye yakın YTB bursu alan öğrencimiz var. Yaklaşık 5 bin uluslararası öğrencimiz olduğunu da belirtmek isterim. Kıymetli YTB başkanı kardeşimden YTB burslu öğrenci sayımızın artarak devam etmesini arzu ettiğimi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Şu an itibarıyla dünyanın 182 ülkesinden 15 bin burslu öğrencimiz var"