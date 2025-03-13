Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, 43 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne Valisi Sezer, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne Valisi Sezer, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi
        Edirne'de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Mobilya satılan çadır alev alev yandı; söndürme çalışmalarına polis, TOMA i...
        Mobilya satılan çadır alev alev yandı; söndürme çalışmalarına polis, TOMA i...
        İtalya'dan Azerbaycan'a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule'den geçi...
        İtalya'dan Azerbaycan'a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule'den geçi...