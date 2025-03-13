Edirne'de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi

Öğrencilerin trafikte bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan eğitimlerin süreceği belirtildi.

Öğrenciler temel trafik kuralları, güvenli yolculuk, okul servis araçlarında davranış kuralları ve emniyet kemerinin kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne'nin Enez ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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