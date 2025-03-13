"Türkiye sevdalısı" yabancı hekimler özverili çalışmalarıyla takdir topluyor

CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde görev yapan yabancı uyruklu asistan doktorlar, özverili çalışmalarıyla takdir topluyor.

"Türkiye sevdalısı" Azerbaycanlı Jamila Hasanli, İranlı Yalda Behjat, Faranak Rouzehkhah Azad, Etiyopyalı Todele Mebrate ve Yemenli Heyam Gamil Aqlan Shamsan hastaları iyileştirmek için çaba sarf ediyor.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, yabancı hekimlerin hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalıştığını söyledi.

Hastanedeki tüm hekimler gibi yabancı uyruklu doktorların da fedakarca çalıştığını belirten Tabakoğlu, "Onları içtenlikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Hem burada hem de ülkelerine döndüklerinde bizim misyonumuzu, değerlerimizi yaşatmaya devam edecekler." dedi.

Tabakoğlu, her mesleğin önemli olduğunu ancak hekimliğin hastaların ağrısını dindiren kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Hekimlerin, yaşamını insanların hayatını kurtarmaya adayan çok büyük bir sağlık ordusu olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık ordusu gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Gerçekten kan ter içerisinde büyük bir mücadele veriliyor. Bu sırada yaptığımız işi çok anlamayan ve fedakarlığı görmeyen insanlar olabiliyor. Sağlık çalışanına sözlü ya da fiziki etkiler oluyor. Bunu duyuyor ve üzülüyoruz. Bu olaylar bizim hevesimizi, heyecanımızı kırıyor. Doktorluğu, bunların olmadığı, yapılan işin takdir gördüğü, el üstünde tutulduğu bir meslek olarak devam etmek istiyoruz."

- "Türkiye'yi çok seviyorum"

Azerbaycan uyruklu Jamila Hasanli de Azerbaycan Tıp Üniversitesindeki eğitiminin ardından mesleğine Türkiye'de başladığını anlattı.

Edirne'de 2 yıldır görevini severek yaptığını ifade eden Hasanli, "Türkiye'yi çok seviyorum. Azerbaycanlı olduğumu öğrenen hastalar 'zaten siz bizim kardeşimizsiniz' diyor. Bu cümle beni çok mutlu ediyor. Bazen zorluklar oluyor insan yıpranabiliyor ama hem hocalarımızın hem de arkadaşlarımızın desteğini hissediyoruz." diye konuştu.