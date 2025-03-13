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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:48
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında sağlık çalışanlarının hastalarına şifa dağıtarak çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

        Sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ve büyük bir özveriyle insanlığa hizmet ettiğini aktaran İba, Türk hekimlerinin başarılı çalışmalarının Türkiye ve insanlık adına gurur verici olduğuna dikkati çekti.

        Hastalarına şifa dağıtarak çok kutsal bir görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin öneminin büyük olduğunu vurgulayan İba, tüm hekimlerin bu önemli gününü kutladı.

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

        "Sağlık çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapması hepimizin sorumluluğundadır. Onlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hastalarına şifa dağıtarak çok kutsal bir görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayretin önemi büyüktür. Onların özverili çalışmaları, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır."

        İba, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektörün önemli reformlar yapıldığını ve koşulların iyileştirildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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