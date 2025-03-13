Edirne'de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İş yerinin camının kırıldığını belirten Saraç, "Büyük bir betonla camı kırmış, o esnada eli kesilmiş. Sabah saatlerinde esnaf bir arkadaşım aradı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Zarardan ziyade işlerimiz aksadı. Üzücü bir durum. Olay kameraya yansıdı, şikayetçi olduk." dedi.

Sabah saatlerinde esnaf arkadaşlarının uyarısı üzerine iş yerine gelen Saraç, dükkanından hırsızlık yapıldığını fark etti.

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