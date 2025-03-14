Edirne Emniyet Müdürü Karaburun sağlıkçıların Tıp Bayramını kutladı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uygulama noktasından geçen sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Kavşağında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Araç ve sürücülerin asayiş ve trafik yönünden denetlendiği uygulamada 25 ekip ve 52 personel yer aldı.

Uygulama noktasındaki ekipleri denetleyen Karaburun, görevden dönen sağlıkçıların bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Karaburun, "İyi ki varsınız. Emekleriniz ve gayretlerinizden dolayı sizi şahsınızda tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı görevler diliyorum." dedi.

Karaburun, sağlık çalışanlarına emniyet müdürlüğü anahtarlığı ve polis rozeti hediye etti.

Sağlık çalışanları da Karaburun’a teşekkür etti.