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        Edirne'de üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:57
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        Edirne'de üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, "Karpuz Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe destekli fide verileceği belirtildi.

        Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 19 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada "Edirne merkez, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde uygulanacak olan Karpuz Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, yüzde 75 Bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı olarak karpuz fidesi verilecektir. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 19 Mart mesai bitimine kadar Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Uzunköprü ve Meriç ilçe müdürlüklerimize başvuru yapmaları gerekmektedir." denildi.

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