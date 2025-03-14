TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, makale ve çevirilerini indeksli dergiyle bilim dünyasına sunuyor
CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları makale ve yaptıkları çevirileri, Türkiye'nin indekslenen ilk tıp öğrenci dergisi olan Türk Tıp Öğrenci Dergisi'nde (Turkish Student Medical Journal) yayımlayarak, bilim dünyasının hizmetine sunuyor.
CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları makale ve yaptıkları çevirileri, Türkiye'nin indekslenen ilk tıp öğrenci dergisi olan Türk Tıp Öğrenci Dergisi'nde (Turkish Student Medical Journal) yayımlayarak, bilim dünyasının hizmetine sunuyor.
Öğrenciler tarafından 2014'ten bu yana hazırlanan ve uluslararası bilim yayınları alanında kabul gören dergi, şubat, haziran ve ekim aylarında basılı ve dijital olarak İngilizce yayımlanıyor.
Tıp öğrencileri derslerinin ardından klavyenin başına geçerek bilimsel yayınlar için araştırma yapıyor, makale yazıp çeviriler hazırlıyor.
İtalya ve Romanya uyruklu 4 uluslararası öğrencinin de aralarında yer aldığı 25 tıp öğrencisinin dergi için yaptığı çalışmalar, hocaları tarafından takdirle karşılanıyor.
- "Bilim insanı olma yönünde yol alıyorlar"
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, AA muhabirine, derginin, uluslararası bilim camiası tarafından tanındığını söyledi.
Derginin tamamen öğrenciler tarafından yönetilip, sürdürüldüğünü belirten Üstündağ, "Tıp öğrencileri birbirine el vererek, birbirlerini eğiterek ve sonunda görevi devrederek Türk Tıp Öğrenci Dergisi'ni bugüne kadar getirdiler. Bu anlamda çok gururlu olduğumuzu söylemeliyiz." dedi.
Üstündağ, tıp öğrencilerinin yetenekleriyle her alanda kendisini gösterdiğini dile getirdi.
Derslerini başarıyla sürdüren öğrencilerin hekim olma yolunda ilerlediğini ifade eden Üstündağ, "Öğrencilerim bilim insanı olma yönünde yol alıyorlar. Türk Tıp Öğrenci Dergisi yayıncılığı bunun en önemli örneğidir." diye konuştu.
- "Bilime katkı sağlıyoruz"
Derginin baş editörü, tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Eylül Şenödeyici de tıp fakültesini kazanmadan önce de yazınsal alanla ilgilendiğini belirtti.
Fakülteyi kazandıktan sonra ilk makalesini beyin ve sinir cerrahisi bölümünden bir hocasıyla kaleme aldığını belirten Şenödeyici, "Sonrasında yayına çevirdiğimiz bu makaleyi Tıp Fakültemizde kurulan Türkiye'nin indekslenen ilk dergisinde yayımlama fırsatım buldum. Bu şekilde yayın hayatım başlamış oldu." dedi.
Şenödeyici, baş editörlüğünü yaptığı dergide 6, diğer uluslararası dergilerde de 6 makalesinin yayımlandığını anlattı.
Dergiye gelen makaleleri kalite, içerik ve yabancı dil açısından değerlendirdiklerini ifade eden Şenödeyici, şunları kaydetti:
"Daha sonra bu yazıları daha ileri düzeyde değerlendirebilecek hem editör arkadaşlarımıza hem de 'hakem' olarak nitelendirdiğimiz diğer hocalarımızla paylaşarak yayına hazırlıyoruz. Tıp öğrencileri olarak dergiyi yıllardır sürdürülebilir hale getirdik. Bizden sonra gelecek tıp öğrencileri de buna katkı sunacaklar. İleride yapacağım uzmanlığın araştırma ve akademi kısmında da yer alıp kitap ve dergiler çıkarmak istiyorum."
- Dergi için çalışma grupları oluşturuldu
Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Melis Özçilingir ise bilimsel yayına katkı sunmak amacıyla 2. sınıfta dergi için çalışmaya başladığını anlattı.
Fakülteye yeni başlayan öğrencilere de dergiyi tanıttıklarını aktaran Özçilingir, şöyle devam etti:
"Bilimsel Araştırmalar Topluluğu'nda dergiye katkı sunmak, makaleler yazdırabilmek için ekip arkadaşlarımızla çalışma grupları oluşturduk. Bu yönde hem bilime katkı sağlıyoruz hem de sosyal anlamda bir araya geliyoruz. Bilimsel yayıncılık hem eğitim hayatımız için hem de meslek hayatımız için bizi geleceğe hazırlayan bir yön."
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