TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, makale ve çevirilerini indeksli dergiyle bilim dünyasına sunuyor

CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları makale ve yaptıkları çevirileri, Türkiye'nin indekslenen ilk tıp öğrenci dergisi olan Türk Tıp Öğrenci Dergisi'nde (Turkish Student Medical Journal) yayımlayarak, bilim dünyasının hizmetine sunuyor.

Öğrenciler tarafından 2014'ten bu yana hazırlanan ve uluslararası bilim yayınları alanında kabul gören dergi, şubat, haziran ve ekim aylarında basılı ve dijital olarak İngilizce yayımlanıyor.

Tıp öğrencileri derslerinin ardından klavyenin başına geçerek bilimsel yayınlar için araştırma yapıyor, makale yazıp çeviriler hazırlıyor.

İtalya ve Romanya uyruklu 4 uluslararası öğrencinin de aralarında yer aldığı 25 tıp öğrencisinin dergi için yaptığı çalışmalar, hocaları tarafından takdirle karşılanıyor.

- "Bilim insanı olma yönünde yol alıyorlar"

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, AA muhabirine, derginin, uluslararası bilim camiası tarafından tanındığını söyledi.

Derginin tamamen öğrenciler tarafından yönetilip, sürdürüldüğünü belirten Üstündağ, "Tıp öğrencileri birbirine el vererek, birbirlerini eğiterek ve sonunda görevi devrederek Türk Tıp Öğrenci Dergisi'ni bugüne kadar getirdiler. Bu anlamda çok gururlu olduğumuzu söylemeliyiz." dedi.

Üstündağ, tıp öğrencilerinin yetenekleriyle her alanda kendisini gösterdiğini dile getirdi.

Derslerini başarıyla sürdüren öğrencilerin hekim olma yolunda ilerlediğini ifade eden Üstündağ, "Öğrencilerim bilim insanı olma yönünde yol alıyorlar. Türk Tıp Öğrenci Dergisi yayıncılığı bunun en önemli örneğidir." diye konuştu.

- "Bilime katkı sağlıyoruz"

Derginin baş editörü, tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Eylül Şenödeyici de tıp fakültesini kazanmadan önce de yazınsal alanla ilgilendiğini belirtti.

Fakülteyi kazandıktan sonra ilk makalesini beyin ve sinir cerrahisi bölümünden bir hocasıyla kaleme aldığını belirten Şenödeyici, "Sonrasında yayına çevirdiğimiz bu makaleyi Tıp Fakültemizde kurulan Türkiye'nin indekslenen ilk dergisinde yayımlama fırsatım buldum. Bu şekilde yayın hayatım başlamış oldu." dedi.