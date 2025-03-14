Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Ş.A. idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Atatürk Bulvarı villalar mevkisinde tekerinin kopması sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, makale ve çevirilerini indeksli dergiyle bili...
        TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, makale ve çevirilerini indeksli dergiyle bili...
        Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi
        Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi
        TÜ'de "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi
        TÜ'de "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi
        Sıcakların erken başladığı Edirne'de ayçiçeği üreticilerine "erken ekim" ön...
        Sıcakların erken başladığı Edirne'de ayçiçeği üreticilerine "erken ekim" ön...
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        TÜ Meriç Sosyal Tesislerinde düzenleme çalışmaları sürüyor
        TÜ Meriç Sosyal Tesislerinde düzenleme çalışmaları sürüyor