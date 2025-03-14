Edirne'de Roman çeribaşısı Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne özel şarkı hazırladı

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için özel hazırladığı "Gel Buraya Sizi Çok Seviyorum" adlı şarkıyı Saraçlar Caddesi'nde çektiği kliple vatandaşlara tanıttı.

Ocak, baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne vatandaşları davet etmek ve festivalin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Roman dilinde bir şarkı besteledi.

Müzisyen ekibiyle caddeye gelen Ocak, "Gel Buraya Sizi Çok Seviyorum" adlı şarkısını seslendirdi. Çekim ekibi de Ocak'ın eğlenceli şarkısını kayda aldı.

Ocak'ın 9/8 ritimler içeren şarkısı caddeden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

- "Bu yıl Kakava çok daha güzel geçecek"

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak festivale herkesi davet etti.

Şarkıyı Roman dilinde hazırladıklarını belirten Ocak, "Bu yıl Kakava çok daha güzel geçecek. Türkiye'yi ve Edirne halkını çok seviyorum. Kakavanın en güzel kutlandığı yer Edirne'dir. Bu şarkıyı Kakava'ya özel yaptım. Tüm dünyayı Edirne'ye davet ediyorum. Yaptığımız şarkı Türkiye ve Avrupa'da ses getirecek." ifadelerini kullandı.