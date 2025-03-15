Edirne'deki uluslararası öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor

GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi'nde hazırladıkları yemeklerle ramazanın coşkusunu bir arada yaşıyor.

YTB'nin, Üç Şerefeli Cami'nin gölgesindeki Edirne Ofisi'nde toplanan öğrenciler, Balkan Mutfağı Atölyesi'nde öğrendikleri yemekleri hazırlıyor.

Ardından iftar saatini bekleyen öğrenciler, sohbet ederek yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan öğrenciler, ardından çaylarını yudumlayarak sohbete devam ediyor.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk, AA muhabirine, Trakya Üniversitesinde 70 farklı ülkeden, çoğunluğu Balkanlar'dan gelen 5 bini aşkın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

"Misafir" olarak nitelendirdikleri uluslararası öğrencilerin, kendilerini evlerinde hissetmelerini istediklerini belirten Öztürk, "Rahmet ve mağfiret ayı ramazanı bütün coşkusuyla yaşamalarını, evlerinden binlerce kilometre uzaktaki arkadaşlarımızın kendilerini evlerinde hissetmelerini istiyoruz. Balkan Mutfağı Atölyesi'nde özellikle kendileri pişirip kendileri yiyorlar. Bugün de iftar vesilesiyle bir araya geldik. Yemekleri aşçımız Ayşe ablalarıyla hazırladılar. Bir taraftan da iftar öncesi ileride çocuklarına anlatacakları unutulmaz anılarla vakitlerini geçiriyorlar." diye konuştu.

Başkanlık olarak Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nde birçok akademik, kültürel ve sanatsal faaliyet düzenlediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Akademimizde 3D yazılım modellemeden kodlama atölyesine, musiki atölyesinden Türk İslam sanatları atölyesine, ilahiyat atölyesinden Balkan Mutfağı atölyesine kadar birçok grubumuz bulunuyor. Atölye grupları üniversitemizin seçkin hocaları tarafından yürütülmektedir. Bizler sevgili öğrenci arkadaşlarımızı ülkelerine dönmeden önce akademik, kültürel ve sanatsal yönden geliştirmek istiyoruz."

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kosovalı Selma Janova da YTB ofisinde düzenlenen iftar programlarında hazırladıkları yemeklerle iftar yaptıklarını belirtti.

Yemekleri hazırlarken keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Janova, "Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, böylece dünya çapında arkadaşlıklar kurma fırsatımız oluyor. YTB'ye ev sahipliği ve sunduğu fırsatlar için teşekkür ediyorum." dedi.