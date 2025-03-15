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        Edirne'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

        Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:19
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        Edirne'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
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        Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine girdi.

        Kaza sonrası araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, önündeki aracı solladığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin iş yerinin vitrinine çarparak durması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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