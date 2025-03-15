Edirne'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine girdi.
Kaza sonrası araçta ve iş yerinde hasar oluştu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, önündeki aracı solladığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin iş yerinin vitrinine çarparak durması yer aldı.
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