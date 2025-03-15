Edirne'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine girdi.

Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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