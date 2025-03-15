Edirne'de "tüketici hakları" bilgilendirmesi yapıldı

Edirne'de 15 Mart Dünya Tüketici Günü dolayısıyla "tüketici hakları" bilgilendirmesi yapıldı.

Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun sayesinde tüketicilerin tüm haklarının korunduğunu söyledi.

Yönetmelik kapsamında tüketicileri her zaman bilgilendirdiklerini anlatan Kurt, "Edirne Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Tüketici Hakem Heyeti olarak faaliyetlerde bulunmaktayız. Okullarda emniyet ve milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile seminerler düzenlendi. Radyodan da tüketicilerin haklarını anlattığımız programlar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurt, tüketicilerin değeri 149 bin lira altındaki başvuruları için delil oluşturan belgelerle Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden veya bizzat Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması gerektiğini ifade etti.

Edirne Tüketici Hakem Heyeti olarak başvuruları değerlendirmeye devam ettiklerini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"2021 yılında 2 bin 1, 2022 yılında 2 bin 237, 2023 yılında 2 bin 123, 2024 yılında 2 bin 624 ve bu yıl şubat ayı sonu itibarıyla 236 başvuruyu karara bağlamış bulunmaktayız. Halen 690 dosyamızın süreçleri devam etmektedir."