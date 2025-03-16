Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay arayla 3 farklı ekim metodu deneniyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ikinci deneme ekimi yapıldı.

Deneme çalışmaları kapsamında, toprak pullukla işlenerek, ekim, kazık çekerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denenerek sonuçlar değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekim yöntemleri ve dönemi üzerindeki denemeleri, ayçiçeğinin verimini ölçmek için yaptıklarını belirtti.

Çalışmayı Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayazıt, çiftçilere örnek olacak bir proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda ayçiçeği üretildiğini anımsatan Bayazıt, ikinci deneme ekimlerinin başarılı şekilde yapıldığını aktardı.

Geçen ay ekilen tohumların çimlenerek toprak işleme yöntemlerine göre farklı gelişimler gösterdiğini ifade eden Bayazıt, şunları kaydetti:

"Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Ekim Zamanının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi kapsamında yapmış olduğumuz demonstrasyon çalışmasında çiftçi şartlarında pulluk ile toprak işleme, çiftçi şartlarında kazık ile toprak işleme ve anıza ekim yöntemlerini birer ay arayla deniyoruz. En uygun ekim tarihi ve ekim yöntemleri hakkında bilgiler elde edebilmek için yaptığımız bu çalışmanın sonuçları çiftçilerimizle paylaşılacaktır. Çiftçilerimize bereketli bir yıl dileriz."