Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi

Vatandaşların, çocuklar için bayramlık kıyafet bağışında bulunarak biletlerini aldıklarını aktaran Özcan, destek verenlere ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, çocukların bayrama sevinçle girmesi için anlamlı bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'ndaki, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı oyunu izlemek isteyenler yanlarında bayramlık çocuk kıyafeti getirdi.

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