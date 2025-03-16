Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, işletmelerdeki teknik ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Marketlerde satılan sebze, meyve ve temel gıda ürünlerini inceleyen ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirmede bulundu.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını kontrol etti, işletme sahipleri ve çalışanlarını gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirdi.

Kırklareli'nde de marketlerde gıda ürünleri kontrol edildi.