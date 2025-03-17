Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı
        ABONE OL

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

        Edirne'deki Selimiye Camisi'ne, "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahyanın ardından ramazan ayının ikinci yarısı için "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

        Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önderliğinde illerde faaliyetler düzenlendiğini belirten Tohumcu, "Edirne'de de ramazan ayı dolayısıyla ecdat yadigarı Selimiye'yi, Valiliğimiz, Müftülüğümüz, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte 'Aile toplumun temelidir' yazılı mahya ile donattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava Yunanistan'dan geliyor
        Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava Yunanistan'dan geliyor
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma

        Benzer Haberler

        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli...
        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli...
        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza
        Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza
        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı
        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı