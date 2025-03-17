Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Suluca köyünde İlhan Kayan'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikte hasar oluştu.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, köye giderek Kayan ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

        Benzer Haberler

        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı
        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı
        Edirne'de ahır yangını; 6 inek ve 5 keçi öldü
        Edirne'de ahır yangını; 6 inek ve 5 keçi öldü
        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli...
        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli...
        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı