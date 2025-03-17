Keşan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Suluca köyünde İlhan Kayan'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikte hasar oluştu.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, köye giderek Kayan ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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