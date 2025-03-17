Enez'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Ürün tazeliği ve saklama koşulları ve hijyen kurallarına uygunluk şartlarının kontrol edildiği denetimlerin tüketici sağlığını korumak amacıyla süreceği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan denetimleri kapsamında market ve restoranlarda kontrollerde bulundu.

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