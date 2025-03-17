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        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:10
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        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Meriç Köprüsü yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Nehre botla inen AFAD ekiplerince sudan kıyıya çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun bölgeye gelerek bilgi aldı.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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