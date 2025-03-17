Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığı uğruna verdiği en büyük mücadele olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 110 yıl önce yazılan bu destanın, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak, Türk milletinin azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğim Çanakkale'de ve şehitliklerde, o büyük mücadelenin izlerini bir kez daha derinden hissettim. Conkbayırı'nda, Anafartalar’da, Kilitbahir'de ve Gelibolu’nun dört bir yanında yatan kahramanlarımızın hatırası, bize vatan uğruna verilen fedakarlıkların unutulmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. O topraklarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyerek cepheye sürdüğü Mehmetçiklerin cesaretini, vatan aşkını ve bağımsızlık inancını hissetmemek mümkün değil.

Bugün bizlere düşen görev, o ruhu yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmaktır. Bizler Edirne’de, bu sorumluluğun farkında olarak, gençlerimize tarihimizin bu önemli sayfalarını anlatmaya, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

- AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu olduğunu belirtti.

Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti: