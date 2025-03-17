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        Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:55
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        Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığı uğruna verdiği en büyük mücadele olduğunu belirtti.

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 110 yıl önce yazılan bu destanın, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak, Türk milletinin azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğim Çanakkale'de ve şehitliklerde, o büyük mücadelenin izlerini bir kez daha derinden hissettim. Conkbayırı'nda, Anafartalar’da, Kilitbahir'de ve Gelibolu’nun dört bir yanında yatan kahramanlarımızın hatırası, bize vatan uğruna verilen fedakarlıkların unutulmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. O topraklarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyerek cepheye sürdüğü Mehmetçiklerin cesaretini, vatan aşkını ve bağımsızlık inancını hissetmemek mümkün değil.

        Bugün bizlere düşen görev, o ruhu yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmaktır. Bizler Edirne’de, bu sorumluluğun farkında olarak, gençlerimize tarihimizin bu önemli sayfalarını anlatmaya, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

        - AK Parti İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu olduğunu belirtti.

        Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale Zaferi sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de ilham kaynağıdır. Yurdumuzun üzerine hain planları olanların 18 Mart Zaferi’ni unutmaması gerekir. Kadınıyla, erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla omuz omuza vererek, Çanakkale ruhuyla geleceğe yürüyecek ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız.

        Çanakkale ruhu, aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale’den aldığımız cesaretle, ilhamla, Türkiye’yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelemizde hamdolsun milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum."

        - ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öztürk, mesajında, tarihin eşine az rastlanan büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

        Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına koruduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "Çanakkale Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart, aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Şehitleri Anma Günü' olarak kabul ve ilan edilmiştir. Bu vesile ile, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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