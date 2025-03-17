Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor

Kent genelinde 9 ilçe ve 253 köyde çalışma yapan ekipler, kırsal bölgelerde toplanan sahipsiz köpekleri Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki hayvan barınaklarına yerleştiriyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların güvenli bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak ve toplum güvenliğini korumak amacıyla çalışma başlatıldı.

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