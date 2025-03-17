Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açılan sergide 40 fotoğraf yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Baybora Temel, sergi açılışında yaptığı konuşmada, serginin Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu danışmanlığında hazırlandığını söyledi.

Sergide 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin geçmiş yıllarda fotoğraf derslerinde çektikleri fotoğrafların yer aldığını belirten Temel, "Kadına yönelik şiddet, günlük yaşam, deprem ve sıradan objelere farklı bakış gibi konularda çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin görülmeye değer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bayraktaroğlu da fotoğraf atölyelerinde ortaya çıkan çalışmalardan çeşitli sergiler düzenlediklerini, bu serginin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

Sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.