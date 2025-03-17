Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

        Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açılan sergide 40 fotoğraf yer aldı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Baybora Temel, sergi açılışında yaptığı konuşmada, serginin Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu danışmanlığında hazırlandığını söyledi.

        Sergide 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin geçmiş yıllarda fotoğraf derslerinde çektikleri fotoğrafların yer aldığını belirten Temel, "Kadına yönelik şiddet, günlük yaşam, deprem ve sıradan objelere farklı bakış gibi konularda çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin görülmeye değer olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Bayraktaroğlu da fotoğraf atölyelerinde ortaya çıkan çalışmalardan çeşitli sergiler düzenlediklerini, bu serginin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafe...
        Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafe...
        Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara t...
        Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara t...
        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı (2)
        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı (2)
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu